Wo gehört Bier nun rein - in eine Flasche aus Glas oder Plastik?

Glas oder Plastik? In Deutschland ist ein Streit entbrannt. Der Discounter Lidl bewirkt Einweg-Plastikflaschen.

So oder so – das ist eine Frage des Geschmacks, vor allem aber der Ökologie.

Immerhin beim Bier ist die Welt noch wie früher, wenigstens wenn es um die Flaschen geht: Die Kundschaft greift nach wie vor meist zu Mehrweg. Aber sonst? Beispiel Mineralwasser: 1991 lag die Mehrwegquote in Deutschland noch bei 93 Prozent, heute beträgt sie kaum 43 Prozent. Und Limonaden, also Erfrischungsgetränke, gibt es auch immer häufiger in Einwegbehältnissen aus dem Erdölprodukt Plastik. Die EU-Kommission will gegensteuern, die deutsche Bundesregierung auch. Aber stimmt das überhaupt noch: Einweg ist böse, mitverantwortlich für wachsende Müllberge? ...