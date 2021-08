Wo lässt es sich 2050 in Österreich gut leben?

Erhitztes Österreich: In den Städten wird es öfter extrem heiß. Im Osten drohen massive Ernteverluste, im Westen Muren. Ein Ausblick.

Otto Gasselich ist seit über 40 Jahren Ackerbauer. Er baut Getreide und Gemüse an, auch Kräuter - alles, was der Boden im Marchfeld eben so hergibt. Trockene Phasen kennt der Biobauer aus der Gemeinde Lassee von früher. "Wenn da eine Trockenphase vier Wochen dauerte, glaubten wir, die Welt fällt zusammen."

Das ist lang her. Mittlerweile sind die Landwirte in der Region anderes gewöhnt. "Jetzt haben wir doppelt so lange Trockenphasen mit gar keinem oder wenig Regen. Und wenn ...