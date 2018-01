Chanel, Dior und die Farben der Haute Couture

Chanel und Dior sind Giganten der Haute Couture. Das ist aber auch schon die einzige Gemeinsamkeit. Wie in der Mode gehen die beiden auch in der dekorativen Kosmetik unterschiedliche Wege - Wie an den Looks zu den Frühjahr-Sommer Haute Couture Kollektionen zu sehen ist.

SN/vincent lappartient für christian dior parfums (2)/benoît peverelli für chanel Es wird Frühling: Die Haute Couture-Make-up-Farben stehen bei Dior im Zeichen des Surrealismus, bei Chanel setzt man auf frühlingsfrische Romantik. SN/vincent lappartient für christian dior parfums (4) Die Haute Couture-Looks für Frühling und Sommer 2018 bei Dior. SN/vincent lappartient für christian dior parfums Surrealismus pur bei Dior. SN/vincent lappartient für christian dior parfums Peter Philips, der Creative und Image Director von Dior Make-up, bei der Arbeit. SN/dior Was sein muss: Ein perfekter Teint – Produkte, die für die Haute Couture-Show verwendet wurden. SN/dior Was sein muss: Blasse, fast nackte Lippen und dramtisch in Szene gesetzte Augen – Produkte, die für die Haute Couture-Show verwendet wurden. SN/benoît peverelli für chanel (4) Die Haute Couture-Looks für Frühling und Sommer 2018 bei Chanel. SN/benoît peverelli für chanel Die Haute Couture-Looks für Frühling und Sommer 2018 bei Chanel. SN/benoît peverelli für chanel Die Haute Couture-Looks für Frühling und Sommer 2018 bei Chanel. SN/benoît peverelli für chanel Die Haute Couture-Looks für Frühling und Sommer 2018 bei Chanel. SN/benoît peverelli für chanel Die Haute Couture-Looks für Frühling und Sommer 2018 bei Chanel. SN/benoît peverelli für chanel Die Haute Couture-Looks für Frühling und Sommer 2018 bei Chanel. SN/chanel Was sein muss: Produkte, die für die Haute Couture-Show von Chanel verwendet wurden. SN/chanel Was sein muss: Produkte, die für die Haute Couture-Show von Chanel verwendet wurden. SN/chanel Was sein muss: Schöne, makellos natürliche Haut – Produkte, die für die Haute Couture-Show von Chanel verwendet wurden.