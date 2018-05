Das Comeback des Kaufhauses

Das Kaufhaus, wie man es von früher kannte, ist Geschichte. Tot ist es allerdings nicht. Sondern quicklebendig, designverliebt und/oder edel. Hema, Flying Tiger Copenhagen und Manufactum erobern Österreich.

Das gute, alte Kaufhaus, das es früher in beinahe jedem Ort gab, wo Lebensmittel und Haushaltswaren, Spielzeug und Gartengeräte und fast alles, was man sonst noch brauchte, friedlich nebeneinander auf Kundschaft warteten, ist unwiderruflich Geschichte. Dafür haben Supermärkte und Shopping-Center gesorgt. Tot ist das Kaufhaus allerdings nicht.



Hema feiert Premiere

Der beste Beweis dafür ist Hema. Hema ist eine Kaufhauskette aus den Niederlanden, die kürzlich ihren ersten "Department Store" in Wien auf der Mariahilferstraße eröffnet hat. HEMA (Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam - auf Deutsch: Holländische Einheitspreis-Gesellschaft Amsterdam) wurde 1926 von Leo Meyer und Arthur Isaac in Amsterdam gegründet und zwar mit dem Ziel, ein Kaufhaus für normale Leute mit Waren zu ausgesprochen günstigen Preisen zu etablieren.

Heute ist Hema ein Konzern, seit 2007 im Besitz einer Private Equity-Gesellschaft, und mit 700 Stores in sieben Ländern Europas vertreten. Das Besondere an Hema sind nicht nur die nach wie vor günstigen Preise, sondern auch das umfangreiche Warensortiment, das von Bekleidung (für Damen, Herren und Kinder), Bürobedarf, Wohnaccessoires, Küchen- und Kochartikeln, Kosmetik und Lebensmitteln reicht und ausschließlich aus Eigenmarken besteht.

Wien soll nicht der einzige Standort bleiben. Der Konzern plant, in den kommenden Jahren in Österreich ein flächendeckendes Netz an Filialen zu eröffnen.

www.hemashop.com





Flying Tiger Copenhagen ist schon da

Hema ist nicht die erste internationale Kaufhauskette, die sich in Österreich niedergelassen hat. Flying Tiger Copenhagen ist mit elf Shops schon seit ein paar Jahren vertreten. Die dänische Designkette wurde 1987 in Kopenhagen von Lennart Lajboschitz gegründet, hieß damals Zebra und war ursprünglich kein Kaufhaus, sondern ein Reparaturservice für Regenschirme. Zu den Schirmen kamen immer mehr Produkte und 1995 war es dann soweit und der erste "Tiger"-Laden eröffnete in Kopenhagen. Wurden anfangs Waren aus Überproduktionen verkauft, ist das Unternehmen heute eine eigenständige Marke und viele der 3000 Produkte(Standardsortiment) werden von eigenen Designern entworfen und auch nur bei Tiger verkauft. Ende 2016 hatte die Flying Tiger-Group 745 Filialen in 30 Ländern.

www.flyingtiger.com





Edelkaufhaus Manufactum kommt im Herbst 2018

Manufactum, nach eigener Definition "das Warenhaus der guten Dinge", wird im Herbst 2018 in Wien sein erstes Österreich-Geschäft eröffnen. Gegründet von Thomas Hoof im Jahr 1987, startete das Unternehmen, das für seine Kataloge bzw. die Katalogtexte, die immer eine Geschichte zu den Produkten erzählen, berühmt ist, seinen Versandhandel mit 500 Produkten. Heute sind es 8.500, hauptsächlich Haushaltswaren, aber auch Möbel, Bekleidung, Bürobedarf, Lebensmittel, Bücher und Gartenzubehör. "Es gibt sie noch, die guten Dinge" ist das Firmenmotto von Manufactum und beschreibt die Firmenphilosophie, hochwertige und langlebige Waren zu verkaufen, die oft noch traditionell gefertigt werden. Manufactum betreibt neben dem Versandhandel mehrere Kaufhäuser in Deutschland und gehört heute der Otto-Group.

www.manufactum.at