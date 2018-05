Im Namen des Vaters und der Söhne

Am Anfang war das Feuer. Wie man im Gasthaus Schapsbrenner kulinarische Archäologie betreiben kann.

Es war vor zehn Jahren, da hatte Emmerich Hobl einen Traum. Ihm erschien darin ein Ingwer im Apfelmantel. Dieser Traum war originell. Allein schon deshalb, weil Emmerich bis dahin keinen Dunst davon hatte, wie Ingwer überhaupt schmeckt. Am Fuß des Kobernaußerwalds kam er bislang recht gut ohne dieses asiatische Gewürz aus. Am nächsten Morgen erzählte Emmerich seinen beiden Söhnen Christian und Andreas von dieser Erscheinung - und die beiden waren Feuer und Flamme. Die ersten Brennversuche gingen daneben. Aber mit jedem Versuch wurde das Resultat besser. Sie müssen wissen: Gute Schnapsbrenner halten sich an Samuel Beckett. Der schrieb: "Wieder versuchen. Wieder scheitern. Besser scheitern." Dann war er da: Der Verkaufsschlager "Ingwa-Apfel", dessen Duft und Geschmack jedem Angst macht, er könne nach dem Kosten aus dem Paradies vertrieben werden.