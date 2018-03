Peters Gespür für Gulasch

Peter Horvath hat uns in klirrender Kälte verraten, wie man Kesselgulasch kocht. Dieses Gericht ist wie das Leben: Wenn man regelmäßig umrührt, dann wird es besser.

Es ist eiskalt draußen und trotzdem ist uns warm. Das könnte an der ersten Anweisung bei der Zubereitung eines Kesselgulaschs liegen. Die lautet: Holz hacken und Feuer machen. Wir befinden uns im Gastgarten des Schachlwirts in der Salzburger Moosstraße. Unser Gastgeber heißt Peter Horvath. Ein waschechter Ungar, geboren in Budapest. "Die Mama kam aus Ostungarn, Papa aus Westungarn", erzählt er. Der Wind pfeift eisig über die beschneiten Felder und Peter schaut ganz gerührt in seinen Kessel, lächelt zufrieden und sagt: "Weißt du? Es ist schön einmal einfach nur sein Gulasch zu rühren."