Sommerrodeln im Grünen - ein Spaß für die ganze Familie

Auf mehreren Sommerrodelbahnen kann man im Salzburger Land bei strahlendem Sonnenschein den Hang hinunterflitzen. Hier einige heiße Tipps.

Der Keltenblitz am Dürrnberg bei Hallein

Ein Topausflugsziel im Tennengau! Über zwei Kilometer langer Fahrspaß vom Zinkenkogel abwärts durch Wald und Wiese, mit schnittigen Kurven und steilen Passagen.Wagemutige können den Bremshebel schonen und erreichen eine Maximalgeschwindigkeit von 40 km/h. Das muss aber gar nicht sein - die sommerliche Landschaft entlang der Strecke erfreut Auge und Gemüt. Für die Kleinen gibt es sogar einen Streichelzoo.

Öffnungszeiten: 16. Juni bis 9. September (bei Schönwetter) täglich von 10 bis 18 Uhr.

www.duerrnberg.at

Sommerrodeln in Abtenau

Zwei Kilometer langer kurvenreicher Rodelspaß erwartet Groß und Klein in Abtenau: Rauf mit der Kabinenbahn, runter in schnittigen gelben Flitzern. Nach der Freigabe der Strecke schaltet die Ampel auf grün und es geht vom Ausgangspunkt der Bergstation auf 1133 Metern durch Kurven, Schussstrecken und Tunnels ins Tal zurück zur Karkogel-Talstation. Highlight ist der Abendrodel-Fun (bei Schönwetter) von 5. Juli bis 23. August: Ab 18 Uhr wird bis zum Sonnenuntergang gerodelt.

Öffnungszeiten: 30. Juni bis 9. September (bei Schönwetter): täglich von 9 bis 17.30 Uhr.

karkogel.abtenau-info.at

Die Sommerrodelbahnen im Salzkammergut

Die Fuschler Sommerrodelbahn in der Steinbachstraße 6 liegt direkt an der Wolfgangsee-Bundesstraße und ist 600 Meter lang. Die etwas kleinere Rutschbahn ist bei Ausflügen in der Region Fuschlsee das perfekte Vergnügen für zwischendurch. In Strobl geht es gleich auf zwei Bahnen 1300 Meter den Berg runter. Der Aufstieg erfolgt per Lift, bei der Abfahrt überwindet man 160 Höhenmeter und wird noch mit einer wunderschönen Aussicht über den Wolfgangsee belohnt. Der perfekte Abschluss eines sommerlichen Wandertags! Ausgangspunkt ist bei der Schiffsanlegestelle in Gschwendt, Betrieb ist bei Schönwetter täglich ab 10 Uhr.

Öffnungszeiten: bis September täglich ab 10 Uhr geöffnet

www.rodelbahnen.at

Der Lucky Flitzer Alpine Coaster in Flachau

Die ganzjährig geöffnete Alpen-Achterbahn in Flachau verspricht Spaß und Nervenkitzel für Groß und Klein. Auf einer Länge von über einem Kilometer warten fünf Kreisel und zwei Jumps sowie jede Menge Kurven und Wellen auf mutige Adrenalinjunkies. Der Lucky Flitzer ist die einzige Flutlichtrodelbahn Österreichs.

Öffnungszeiten: (auch bei Regen) 15. Mai bis 5. November täglich von 10 bis 19 Uhr.

www.lucky-flitzer.at

Sommerrodelbahn LeoKlang, Saalfelden-Leogang

Weltweit einzigartig ist die Kombination aus Sommerrodelbahn und Klangerlebnis, die im Sinne-Park am Leoganger Asitz geboten wird. Es bimmelt und plätschert, klingelt und tönt, schallt und tost.

Öffnungszeiten: (bei Schönwetter) 22. Juni bis 16. September täglich von 11 bis 16 Uhr.

www.saalfelden-leogang.com

Alpin Coaster Maisiflitzer in Kaprun

Nicht nur die Geschwindigkeit von bis zu 40 km/h überzeugen die Besucher des Maisiflitzers sondern auch noch die zusätzlich eingebauten Wellen, Jumps und Kreisel. An manchen Stellen verläuft die Rodelbahn elf Meter über dem Boden. Da ist ein gewisse Nervenkitzel sowie Spaß für Groß und Klein vorprogrammiert.

Öffnungszeiten: ganzjährig täglich ab 9 Uhr geöffnet (Sommer und Winter!)

www.maiskogel.at/de/maisiflitzer

Sommerrodelbahn am Biberg in Saalfelden

Die Besucher können sich am Biberg in Saalfelden auf eine actionreiche und kurvige Fahrt freuen. Die insgesamt 1,6 km lange Sommerrodelbahn enthält 61 Kurven, 345 Höhenmeter und drei Jumps. Hinsetzen, Schalthebel aktivieren und ab gehts! Mit dem Schalthebel kann auch jeder das Tempo selbst bestimmen.

Öffnungszeiten: 10.05. - 07.07.2018 & 20.08. - 07.10.2018

durchgehender Betrieb von 9.00 bis 17.00 Uhr

08.07. - 19.08.2018 durchgehender Betrieb von 9.00 bis 18.00 Uhr

Bei Schlecht- oder Regenwetter ist die Rodelbahn geschlossen

www.hochkoenig.at/de/sommer-urlaub-salzburg/seilbahn/sommerrodelbahn

Sommerrodelbahn Hochlenzer

Oberhalb des Alpengasthofes Hochlenzer befindet sich diese 600m lange Bahn in herrlicher Panoramalage mit kostenlosem Parkplatz. Kinder ab 8 Jahre dürfen alleine fahren.

Öffnungszeiten: 1. April bis 31. Oktober von 10-18 Uhr.

www.hochlenzer.de/rodelbahn.html

Quelle: SN