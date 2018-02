Sport einmal anders: Japaner lieferten sich riesige Polsterschlacht

Ein kurioser Wettbewerb fordert die Teilnehmer und freut den Tourismus.

Als der Polster angeflogen kommt, geht Kazuhiro Sugimoto blitzschnell in Deckung. Wochenlang hat er für dieses taktische Manöver geübt. "Wir haben unsere Sitzkissen von zu Hause eingesammelt und in einer Gemeindehalle trainiert", erzählt der 23 Jahre alte Student der Wirtschaftswissenschaften lachend.

Sugimoto ist leidenschaftlicher Polsterschlacht-Kämpfer. "Todesmutige Kissentruppe" nennen sich Sugimoto und seine Freunde aus Osaka. Ihr Schlachtfeld: Eine Sporthalle in Ito, ein für seine heißen Badequellen bekannter Ausflugsort rund eineinhalb Zugstunden von Tokio entfernt.

Um den örtlichen Tourismus anzukurbeln, hat die Ortsverwaltung das gegenseitige Bombardieren mit flauschigen Polstern nämlich zu einem regelrechten sportlichen Wettbewerb erhoben - mit allem was zu einem Wettkampf so dazugehört: von Regeln bis hin zu Schiedsrichtern.

Während der Rest der Welt am Wochenende den Abschluss der Olympischen Winterspiele im benachbarten Südkorea verfolgte, traten zur gleichen Zeit in Ito nicht weniger als rund 500 polsterbewehrte Athleten beim sechsten nationalen Polsterschlacht-Wettbewerb an den Start - mit mindestens ebenso großem Eifer wie die Olympioniken in Südkorea.

Das Schlachtfeld aus Tatami-Reisstrohmatten misst genau 4,5 mal 7,2 Meter. Keinen Millimeter weniger. Auf sechs Seiten sind diese und die anderen Regeln aufgelistet. Beide Teams bestehen aus sechs bis acht Mitgliedern, als "Trikot" dienen - trotz der winterlichen Temperaturen - Yukata. In dem traditionellen Badegewand, eine leichtere und alltäglichere Variante des Kimonos, sehen die Polsterschlacht-Athleten aus, als würden sie ins Onsen-Bad gehen wollen. Stattdessen legt sich jeder in ein traditionelles Futon mit dazugehöriger flauschiger Bettdecke, vorne weg "taisho", der "General" der Mannschaft. Über Lautsprecher eröffnet der Schiedsrichter, dann springen alle aus den Betten.

"Es geht darum, die Gegner mit den Kissen zu treffen", erzählt Sugimoto und fügt hinzu: "Dabei muss man taktisch denken, die Positionsstellungen sind wichtig." Drei mal zwei Minuten tobt die Schlacht. Wer getroffen wird, muss raus. Die Mannschaft, die die meisten Spieler am Ende im Feld hat, hat gewonnen. Beim Unentschieden wird mittels Polster-Weitwerfen entschieden - wie beim Elfmeterschießen.

Und so flogen die Polster am Sonntag nur so durch die Halle, begleitet vom Grölen der Zuschauer und anderen Teams. Zur Verteidigung halten einzelne Spieler Bettdecken ausgebreitet hoch. "Für uns ist das nicht nur eine lustige Art, Stress abzubauen. Es ist auch etwas Nostalgie dabei, weil uns das an die Sportveranstaltungen, die wir zur Schulzeit hatten, erinnert", erzählt Sugimoto weiter.

Die Idee zu diesem kuriosen Wettbewerb lieferte vor Jahren auch ein Schüler einer örtlichen Höheren Schule. "Seither ist das Interesse stetig gewachsen", erzählt Tomonobu Ida von der Tourismusverwaltung. Rund 900 Männer, Frauen und Kinder hatten sich für den diesjährigen Wettkampf angemeldet, per Losentscheid wurden am Ende rund 500 von ihnen ausgewählt. Mancher kam sogar aus Hokkaido im hohen Norden des Landes, ein anderer extra aus der Stadt Nagasaki im Süden des Inselreiches nach Ito angereist.

Am Ende siegte eine Mannschaft aus Tokios Nachbarprovinz Chiba - und durfte das Preisgeld von 100.000 Yen (760 Euro) nach Hause nehmen. Sugimoto und seine "todesmutige Kissentruppe" kamen dennoch voll auf ihre Kosten: Dabei sein ist alles - wie bei Olympia, nur lustiger.

(Apa/Dpa)