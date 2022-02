14 Radioverbände schlossen sich zur "World Radio Alliance" zusammen

Ziel ist es laut einer Aussendung den "Wert des Radios und seine besondere Marketingkraft rund um den Globus darzustellen und zu fördern".

Aus Österreich ist der Verband Österreichischer Privatsender (VÖP) mit an Bord. "Radio ist eines der beliebtesten und stärksten genutzten Medien. Das ist nicht nur in Österreich so, sondern auf der ganzen Welt. Daher haben wir keine Sekunde gezögert, als es darum ging, zusammen mit internationalen Partnern die 'World Radio Alliance' zu gründen", hielt VÖP-Geschäftsführerin Corinna Drumm fest. Den Vorsitz der Allianz hat Lucy Barrett vom Radiocentre UK übernommen. "Da die Welt kleiner geworden ist und Mediaentscheidungen immer öfter für ganze Regionen oder Kontinente fallen, liegt es nur nahe, dass wir als Radiobranche unser Kräfte bündeln", meinte sie. Vizepräsidentin ist Caroline Gianias von Radio Connects in Kanada.