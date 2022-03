Der "Bergdoktor" weiß auch in der 15. Staffel, Publikum vor den Fernsehschirm zu locken.

So erreichten die insgesamt sieben auf ORF 2 ausgestrahlten neuen Folgen sowie ein Winterspecial einen neuen Marktanteilsrekord in Höhe von im Schnitt 28 Prozent. Auch in der Kernzielgruppe (12-49) wurde mit 22 Prozent ein Bestwert erzielt. Durchschnittlich verfolgten 871.000 Zuseherinnen und Zuseher die Aktivitäten von Hans Sigl in der Titelrolle Martin Gruber.