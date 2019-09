150 neue Episoden der Rateshow "Wer weiß denn sowas?" starten am 30. September montags bis freitags. Jeweils ab 18:00 Uhr begrüßen Moderator Kai Pflaume und die "Rätselmeister" Bernhard Hoëcker und Elton prominente Gäste. So treten Bestsellerautorin Ildiko von Kürthy und Schauspielerin Maria Furtwängler, oder - als spezieller Gag - die beiden "Jäger" von der Konkurrenz "Gefragt - Gejagt", Sebastian Jacoby und Klaus Otto Nagorsnik, gegeneinander an.