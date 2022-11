20. Geburtstag von DSDS: Als Dieter über Deutschland dröhnte

Vor 20 Jahren startete "Deutschland sucht den Superstar"; bald wird die Show beendet. Ein Rückblick auf ein TV-Phänomen.

Anfang der 2000er-Jahre war das Fernsehen noch das Massenmedium schlechthin. Es machte aus Nobodys plötzlich so etwas wie Berühmtheiten. Oder es machte - wie an einem Abend auf einer bläulich blinkenden Bühne in Köln - einen Alex aus der Kleinstadt Sendenhorst zum "Superstar".

Millionen Deutsche - und auch Hunderttausende Österreicher - sitzen damals vor dem Fernseher und verfolgen, wie sich der feingliedrige Schüler in einer weinroten Weste zum Sieg in einer Fernsehshow singt, die völlig neu ist. Die Rede ist von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS), jener RTL-Castingshow, die damals das deutschsprachige Fernsehen aufmischte. Und auf die man nun aus guten Gründen zurückblicken kann: Vor 20 Jahren, am 9. November 2002, wurde die erste Folge ausgestrahlt.

Dabei muss man sich vergegenwärtigen, was DSDS am Anfang war. Es war zwar nicht die erste Castingshow, aber es war wohl die Show, die den breitbeinigsten Auftritt wagte; Vorbild war das englische Format "Pop Idol". DSDS war große Bühne, Drama - und Juror Dieter Bohlen, der nicht gerade für leise Töne bekannt war.

"Der Versuch, eine große Geschichte zu erzählen - das war neu", sagt Marcus S. Kleiner, Professor für Medienwissenschaft an der SRH Berlin University of Applied Sciences. "Es brachte internationales Flair in die doch etwas provinzielle Fernsehunterhaltung." Ein zweiter Faktor: DSDS verkaufte - zumindest zu Anfang - die Tellerwäscher-zum-Millionär-Behauptung: eben noch Aushilfe in der Videothek, morgen Robbie Williams.

Die erste Staffel verfolgten bis zu 15 Millionen Zuschauer allein in Deutschland. In der Jury saßen Bohlen, Plattenboss Thomas M. Stein, Journalistin Shona Fraser und Moderator Thomas Bug. In den Folgejahren veränderte sich die Ausrichtung. Die Behauptung, dass wirklich ein neuer "Superstar" gekürt wird, bröckelte. Die Seifenoper-Elemente wurden deutlicher. Als Bewerber brauchte man jedenfalls dickes Fell. "DSDS ist doch nur noch ein inszeniertes Abwatschen armer Seelen, das befriedigt nur die niedersten Instinkte", urteilte Stefan Raab 2007 über seine Konkurrenz.

2022 versuchte RTL etwas komplett Neues und tauschte die Jury aus - inklusive Bohlen. In der kommenden Staffel, wohl ab Frühjahr, ist Bohlen wieder dabei. Es soll zugleich die letzte Staffel sein.