26 EU-Länder bei den neuen Regeln säumig

Wien und Berlin liegen bei Datenschutz voran, und beim Misstrauen.

Die Umsetzung der neuen Datenschutzregeln in allen EU-Staaten zum 25. Mai könnte eng werden. Nur Österreich und Deutschland haben das Regelwerk bisher voll umgesetzt. "Es bleiben nur noch etwa 100 Tage", sagte EU-Justizkommissarin Věra Jourová am Mittwoch. Entscheidend sei aber, dass die Regeln in den 28 Ländern konsistent seien. Als Hilfestellung hat die EU-Kommission eine Webseite mit den wichtigsten Elementen der Datenschutz-Grundverordnung freigeschaltet. Die globalen Datenmengen würden sich bis 2020 verzehnfachen, der Großteil davon seien persönliche Daten wie Fotos oder Adressen, sagte Jurova. "Die Menschen müssen verstehen, was mit ihren Daten passiert."

Das Vertrauen in den Schutz der Daten im Internet ist in Österreich bisher gering ausgeprägt. Gut die Hälfte der Österreicher schätzt, dass sie teilweise die Kontrolle über Onlinedaten hat. Nur zwölf Prozent glauben, dass sie sie voll kontrollieren - der drittgeringste Wert hinter Deutschland (vier Prozent) und den Niederlanden (neun Prozent) und gleichauf mit Lettland. Zum Vergleich: 31 Prozent der Griechen glauben, das Korrigieren, Ändern oder Löschen ihrer Daten ist ganz in ihrer Hand.

(SN)