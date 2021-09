30 Jahre "Twin Peaks": Wie eine skurrile US-Serie die TV-Branche prägte

Vor drei Jahrzehnten machte "Twin Peaks" Qualitätsserien salonfähig. Aktuell zeichnet sich im Genre ein neuer Trend ab.

Am 10. September 1991 feierte "Twin Peaks" bei RTL deutschsprachige TV-Premiere. Die unkonventionelle US-Serie war zwar kein Quotenheuler - was sicher auch damit zusammenhing, dass Konkurrent Sat.1 den Mörder via Teletext vorab verriet. Die Krimi-Mystery-Reihe begründete aber ein neues Fernsehzeitalter: Qualitätsserien als Kontrast zu Soaps, also Seifenopern wurden fixer Bestandteil der TV-Unterhaltung.

Bei "Twin Peaks" irritierte manche schon der Vorspann, kam er doch ohne das Kaleidoskop der in die Kamera schauenden Köpfe aus, wie es bei "Dallas", "Falcon Crest" oder "Schwarzwaldklinik" üblich war. Stattdessen zeigte "Twin Peaks"-Macher David Lynch rund eineinhalb Minuten lang Landschaftsaufnahmen, untermalt von mysteriös anmutender Musik.

Es entwickelte sich ein neues popkulturelles Phänomen: Das Autorenkino hielt Einzug ins Fernsehen - samt episodenübergreifender Erzählweise, komplizierten Charakteren und hoher Schauspielkunst.

Branchenbeobachter konstatieren, dass auch die weltpolitische Lage eine Rolle gespielt habe. "Der Fall der Berliner Mauer hat die Welt so manch simpler Botschaft beraubt. Bröckelnde Ideologien und untergehende Feindbilder verlangten nach differenzierteren Antworten", analysierte die Feuilletonistin Claudia Schwartz in der "Neuen Zürcher Zeitung". "Die großen Straßenfeger ,Dallas' und ,Denver-Clan' mit ihrer schlichten Auslegung, wonach Geld die Welt regiert, endeten nicht zufällig in jenen Jahren."

Seit den 90ern gelten anspruchsvolle Serien als das angesagte Erzählformat. Bekannte Beispiele sind "Ally McBeal", "24", "Breaking Bad", "House of Cards" und nicht zuletzt "Game of Thrones". Führend sind nach wie vor Produktionen aus den USA, inzwischen wird aber in vielen Ländern in komplexe Serien investiert. In Europa haben vor allem Großbritannien ("The Crown") und Skandinavien ("Die Brücke") einen entsprechenden Ruf. Doch auch Österreichs TV-Landschaft lieferte in den vergangenen Jahren hochgelobte Serien wie "Braunschlag". Allerdings verharren viele Produktionen in Mitteleuropa noch in klassischen Genres wie Krimi, Thriller oder Historienserie, während etwa US-Produktionen die Grenzen zunehmend überschreiten.

Eine weitere Entwicklung aus den USA scheint in Kontinentaleuropa ebenso recht langsam anzukommen, wie Timo Gößler erläutert. Der 43-Jährige ist Dozent für Dramaturgie und Serielles Erzählen an der Filmuni Babelsberg. "Seit ein paar Jahren ist Diversität in all ihren Facetten bei angloamerikanischen Serien der Motor für innovative, neue Erzählansätze." So erzähle etwa die Serie "Hollywood" als utopische Historienserie von einer Traumfabrik, in der in den 50er-Jahren schon schwarze Schauspieler Hauptdarsteller-Oscars gewannen. Bei der britischen Reihe "Sex Education" - die dritte Staffel startet am 17. September auf Netflix - habe Drehbuchautorin Laurie Nunn die Highschool-Serie neu erfunden - als eine Feier von Vielfalt, Diversität, Aufklärung statt dummer Witze und Geschlechterklischees. Gößler sieht einen Trend zu Serien als "Empowerment": Inhalte sollen positives Denken und Selbstbestimmung stärken. "Nach Jahrzehnten gebrochener Figuren und menschlicher Abgründe gibt es neuerdings die starke Tendenz, eher Utopien und Lebensfreude in den Fokus zu nehmen."