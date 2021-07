3sat zeigt Bayreuths "Fliegenden Holländer" zur Primetime

Sechs Tage nach der Eröffnung der Bayreuther Festspiele ist am Samstag (31.7.) eine Aufzeichnung der Opernpremiere zur besten Sendezeit im Fernsehen zu sehen.

Der Sender 3sat zeigt die Wagner-Oper "Der fliegende Holländer" von 20.15 Uhr bis 22.45 Uhr. Es singen unter anderem John Lundgren (Der Holländer), Georg Zeppenfeld (Daland) und Asmik Grigorian (Senta). Wegen Corona ist das Festspielhaus 2021 nur halb besetzt. Unter den Premierengästen befanden sich am vergangenen Sonntag die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Mann sowie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und seine Frau. Zum ersten Mal in 145 Jahren Festspielgeschichte stand mit Oksana Lyniv (43) eine Frau am Dirigentenpult.