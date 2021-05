50 Jahre "Dalli Dalli": Das war Spitze

Spiel, Spaß und gute Laune am Donnerstag: Vor 50 Jahren ging erstmals Hans Rosenthals "Ratespiel für Schnelldenker" auf Sendung. Am Samstag folgt eine Neuauflage des Klassikers.

Auf der Bühne glich er einem Hansdampf in allen Gassen: Er wieselte zur Begrüßung durch die Wabenkulissen und verneigte sich vor seinem Publikum, lief unermüdlich zwischen seinen Kandidaten und dem Sitz der Jury und setzte ab Mitte der 1970er-Jahre - immer dann, wenn das Publikum eine Leistung via Knopfdruck besonders honorierte - zu einem Luftsprung an. Zeitgleich rief er "Sie sind der Meinung, das war..." und das Publikum antwortete mit einem ebenso vielstimmigen wie amüsierten "Spitze!". Mit dieser aktionistischen Showeinlage ...