500. Folge von "Willkommen Österreich" mit Christoph Grissemann und Dirk Stermann: Im SN-Interview sprechen die Moderatoren über Austeilen und Einstecken, Scham und Empathie, Frauenmangel und das "Schmiermittel" Redundanz.

Am 31. Mai 2007 ging ihre Show, die den Titel von der gleichnamigen ORF-Nachmittagssendung übernommen hatte, erstmals on air. Seither ist das Format "Willkommen Österreich" des Satirikerduos Dirk Stermann (55) und Christoph Grissemann (54) ein Fixpunkt und Quotenbringer auf ORF 1. Zunächst in der "Donnerstag Nacht" beheimatet, wenden sich Grissemann und Stermann seit Herbst 2012 immer dienstags an ihre Zuschauer - mit nicht immer politisch korrekten Witzen. In der Jubiläumsfolge sind am Dienstag (22 Uhr) Michael Niavarani, Klaus Eckel und ...