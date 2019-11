60 Jahre ist er alt und Deutschlands dienstälteste Kinderfernseh-Figur: der in der DDR geborene Sandmann. Für den Mann aus dem Osten bedeutete der Mauerfall eine Zäsur: 1991 wurde das DDR-Fernsehen endgültig eingestellt, neue Fernsehgeschichten wurden nicht mehr produziert. Doch das "Sandmännchen" überlebte trotzdem: im Kinderkanal KiKa, im Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) und im MDR. Den West-Sandmann hatten die Regionalsender westlich der Mauer bis 1989 nach und nach abgeschafft. Seit 1991 werden die in der DDR entstandenen Episoden mit den Puppen Pitti, Moppi, Schnatterinchen und Co. wiederholt. Zum 60. Geburtstag des Sandmanns gibt es nun 13 neue Folgen. Die je knapp vierminütigen Abenteuer werden ab 26. November immer dienstags gezeigt. Bild: SN/ Bild: SN/ Bild: SN/APA PICTUREDESK

Quelle: SN