60 Jahre TV-Geschichte an der Streif

1959 übertrug der ORF erstmals eine Abfahrt aus Kitzbühel live - mit vier Kameras. Fritz Melchert, viele Jahre Chefregisseur, erinnert sich zurück.

Vier Kameras, die mit Schlitten zu ihren Positionen gebracht wurden, und 40 Mitarbeiter - es war ein übersichtliches Aufgebot, das der ORF 1959 in Kitzbühel stellte. Und doch war es europaweit eine Sensation: Die berühmte Hahnenkamm-Abfahrt wurde erstmals live übertragen. Das heißt: ein Teil davon. Übertragen wurde nur der Teil vom Hausberg bis in das Ziel, was immer noch eine Sensation war und angesichts der damals üblichen Startintervalle von 30 Sekunden auch nicht weiter aufgefallen ist.