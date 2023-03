60 Jahre ZDF: Ein "Kukident-Sender"?

Mit viel Nostalgie feiert das ZDF am Samstag sein Jubiläum. Wie der Sender künftig die Menschen "besser erreichen will".

Spricht ein jüngeres Publikum an: Jan Böhmermann.

Hans Rosenthal in seinem Element.

Wer wagt anstelle von Hans Rosenthal den berühmten "Das ist Spitze!"-Sprung? Wer darf sich an diesem Abend an Michael Schanzes "Plopp" versuchen und wer darf diesmal den Wettkönig krönen? Fragen über Fragen vor Beginn der Sendung "Die Show der Shows", mit der das ZDF am Samstag (20.15 Uhr) sein 60-Jahr-Jubiläum begeht. Gefeiert wird mit fünf ZDF-Klassikern: "Dalli, Dalli", "1, 2 oder 3", "Wetten, dass..?", "ZDF-Hitparade" und "Der große Preis". Bei älteren Semestern werden da sicher Erinnerungen wach.

