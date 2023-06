77. Jubiläum: "Die Zeit" erscheint erstmals zusätzlich am Wochenende

Die Wochenzeitung "Die Zeit" wird zu ihrem 77. Jubiläum erstmals zusätzlich am Wochenende erscheinen. Als Ergänzung zu der regulären Ausgabe von diesem Donnerstag (1. Juni) werden am kommenden Samstag (3. Juni) "Die Zeit" und das "Zeit-Magazin" mit 77 ausgewählten Texte aus 77 Jahren herauskommen. Das teilte die Verlagsgruppe am Donnerstag in Hamburg mit.

Auf "Zeit online" erscheinen alle historischen Beiträge bereits am 2. Juni gegen 17.00 Uhr "in hochwertiger, teils mit Animationen aufgewerteter Optik unter www.zeit.de/77". Zudem wird eine Sonderfolge des "Zeit online"-Podcasts "Was jetzt?" veröffentlicht, für den Redakteurinnen und Redakteure Passagen der 77 Texte einlesen. Von Willy Brandt über den Kinohit "E.T." bis zu Steffi Graf: "Das Jubiläumsprojekt in Print und Online ruft durch 77 Originalartikel markante Ereignisse und wichtige Debatten, aber auch die Stimmung der jeweiligen Zeit in Erinnerung", heißt es in der Mitteilung. "Für jedes Jahrzehnt stehen zehn Texte aller journalistischen Genres vom Leitartikel über die Glosse bis zur Reportage. Die Gründungsjahre der 1940er und die Gegenwart der 2020er sind in einem gemeinsamen Buch zusammengefasst. Auch Gestaltung und Fotografie der Sonderausgabe tauchen in Ereigniswelt und Lebensgefühl der jeweiligen Epoche ein."