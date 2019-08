"80 Jahre Beginn Zweiter Weltkrieg": ORF zeigt zwölf Neuproduktionen

Am 1. September 1939 begann mit Deutschlands Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg. Rund um den 80. Jahrestag gestaltet der ORF einen umfassenden TV-Zeitgeschichteschwerpunkt.

Ab dem heutigen Samstag werden auf ORF III und ORF 2 insgesamt zwölf Neuproduktionen gezeigt. Dazu kommen am 31. August und 1. September zwei "Menschen & Mächte"-Sondersendungen mit Tarek Leitner live aus dem ORF-Newsroom. "Fast alles, was damals geschehen ist, reicht in der einen oder anderen Form bis in die Jetztzeit" betonte ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz heute bei einer Pressekonferenz im Haus der Geschichte Österreich und erinnerte auch an den "Zivilisationsbruch", den der Zweite Weltkrieg bedeutet habe. Der Wissensstand in der Bevölkerung über die damaligen Ereignisse sei heute viel zu niedrig. Die geplante umfassende Vielfalt an Information könne nur öffentlich-rechtlicher Rundfunk bieten. Man nütze auch die bald nicht mehr vorhandene Möglichkeit, Zeitzeugen zu Wort kommen zu lassen.

In einer Welt der Fakes der Manipulation und dem Vergessen dokumentierte Fakten entgegenzuhalten, nannte Programmdirektorin Kathrin Zechner das Ziel des Schwerpunktes. "Der Zweite Weltkrieg ist eine Mischung aus militärischem Vormarsch und Vernichtung", sagte Andreas Novak, Leiter der ORF-Zeitgeschichteredaktion, und verwies auf Dokus zu vielfältigen Themen wie dem NS-Euthanasieprogramm, zu der Vernichtungsmaschinerie der Lager, zum Projekt "Lebensborn", aber auch zu den "Kindertransporten" nach England, die neben Sendungen zu den militärischen Ereignissen stehen.

"Zeitgeschichte gehört von Beginn an zur DNA von ORF III", sagte ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher. Auftakt des Schwerpunktes ist daher am Samstag, 24. August, auf ORF III: Nach dem Dokuzweiteiler "Der Polenfeldzug" von Michael Kloft wird die Neuproduktion"Sie nannten uns Helden" von Claudia und Helmut Berg gezeigt, in der damalige Soldaten aus heutiger Sicht sehr kritisch auf ihre damalige Rolle zurückblicken. Zu den zahlreichen Sendungen zählt auch die Neuproduktion "Österreich privat - Die Kriegsjahre", die am 31. August Amateurfilmaufnahmen aufarbeitet, die das Alltagsleben während der Kriegsjahre festhielten. Einem Zeitzeugenaufruf sind bisher über 130 Menschen, die teilweise erstmals über ihre Erinnerungen erzählen, gefolgt.

ORF 2 startet am 30. August mit Robert Gokls Doku "Blutiges Edelweiß - Österreichische Gebirgsjäger im Zweiten Weltkrieg", einer Dokumentation über die von der Gestapo gejagte neuseeländische Reporterin Nancy Wake sowie dem Film "Mein bester Feind" von Wolfgang Murnberger mit Moritz Bleibtreu und Georg Friedrich. Unter den weiteren Spielfilmen des Programmschwerpunkts findet sich 15. September auch der Stefan-Zweig-Film "Vor der Morgenröte" mit Josef Hader in der Hauptrolle.

