Zur sechsten Folge von "9 Plätze - 9 Schätze" (Samstag, ORF 2/20.15), traditionell am Nationalfeiertag zu sehen, erscheint erneut ein Begleitbuch. Für Salzburg sind die Teilnehmer der Endausscheidung Mattsee, Hüttendorf in Göriach in den Radstädter Tauern sowie Finalist Tappenkarsee in ...