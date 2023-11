Abwanderung der Werbekunden könnte X 75 Mio. Dollar kosten

Die Online-Plattform X könnte laut einem Medienbericht bis Ende des Jahres bis zu 75 Millionen Dollar (68,71 Mio. Euro) an Werbeeinnahmen verlieren. Die "New York Times" berichtete am Freitag (Ortszeit), Dutzende große Unternehmen hätten ihre Marketingkampagnen auf X vorerst eingestellt.

BILD: SN/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV Mehrere gro§e Unternehmen setzen derzeit Werbung auf X aus