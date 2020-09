ADGAR-Preis als Printwerber des Jahres geht an Skoda Österreich

Printwerber des Jahres ist diesmal Skoda Österreich. Das teilte der Verband Österreichischer Zeitungen am Dienstag nach der Verleihung des Werbepreises ADGAR mit. In der 36. Auflage wurden die Preise wegen der Coronakrise ohne Gala überreicht.

In der Kategorie Dienstleistungen ging der ADGAR an die Agentur Demner, Merlicek & Bergmann für das Sujet "Lebe das Leben - Kuss jung/alt" für die Wiener Städtische Versicherung. Die Kategorie Handel, Konsum- und Luxusgüter gewann DDB Wien mit der McDonald's Österreich Anzeige "Ernte" für sich. Bei Auto und Motor war die Agentur Fuel Austria mit dem Sujet "Volvo S60 Statistik" für den Kunden Volvo Car Austria siegreich. Den ADGAR für Social Advertising holte sich ebenfalls DDB Wien für das Sujet "Baumstamm" für Greenpeace Österreich. Einen Sonderpreis für kreativen Einsatz von Printwerbung gab es für Merlicek & Partner, mit ihrem "Raus aus Plastik- Standard Sonderformat" für Ja! Natürlich Naturprodukte. Der Sonderpreis für den Einsatz von Onlinewerbung ging schließlich für einen "intelligenten Wetterbanner, der das Photovoltaik-Potenzial live berechnet" für Wien Energie an Springer & Jacoby Österreich.

Quelle: APA