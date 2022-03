Ärzte im Fernsehen: Realitätsflucht in hoher Dosis

Spitalsserien sind nach wie vor sehr beliebt. Wer sie ausgiebig konsumiert, hat mehr Angst vor Operationen.

Eine kaputte Klimaanlage im Spital, eine gelungene Gebärmuttertransplantation, ein Todesfall und eine geplante Nierentransplantation: volles Programm in der neuen "Grey's Anatomy"-Folge "Hitzewelle" (Montag, ORF 1, 20.15 Uhr). Ellen Pompeo alias Meredith Grey ist wieder zurück im Grey Sloan Memorial - die nunmehr 18. Staffel der US-Krankenhausserie bietet eine emotionale Hochschaubahn aus dem Alltag des Ärzteteams in Seattle. Leben und Sterben im Spital und das alles in 41 Serienminuten: Der Erfolg des 2005 gestarteten, Emmy- und Golden- Globe-gekrönten ...