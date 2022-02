AFP übernimmt Kuratierung für französische Version von Facebook News

Eine Tochterfirma der Nachrichtenagentur Agence France-Presse (AFP) wird die journalistischen Inhalte für die französische Version von Facebook News in Frankreich zusammenstellen.

Der Facebook-Mutterkonzern Meta habe die AFP-Tochter Media Services mit der Kuratierung der Inhalte in dem Bereich Facebook News beauftragt, teilte AFP am Donnerstag in Paris mit. Der US-Konzern Meta bestätigte die Vereinbarung mit AFP, einer der größten Nachrichtenagenturen der Welt.

Beide Seiten machten keine Angaben zum Finanzvolumen oder anderen Details des Vertrags. Die AFP-Leitung in Paris hob jedoch hervor, dass Media Services "ebenfalls eine Nachrichtenagentur" sei und Journalisten beschäftige.

Facebook News ist in Frankreich noch nicht gestartet, dies soll aber bald geschehen. In diesem Bereich des Onlinenetzwerkes werden Inhalte französischer Zeitungen erscheinen. Für Auswahl und Zusammenstellung dieser Inhalte wird Media Services zuständig sein. Für die Übernahme dieser Inhalte wird Facebook die beteiligten französischen Medien bezahlen. Eine entsprechende Vereinbarung mit dem französischen Presseverband APIG hatte Facebook im Oktober bekanntgegeben.

In Deutschland war Facebook News bereits im Mai 2021 gestartet. Für die Kuratierung der Inhalte war bisher die Springer-Tochter Upday zuständig. Ab dem 1. April wird jedoch die Deutsche Presse-Agentur (dpa) diese Aufgabe übernehmen, wie im Jänner bekanntgegeben worden war.

AFP arbeitet bereits in anderen Bereichen mit Facebook zusammen. So gehört AFP zu den Partnern von Facebook im Bereich der Faktenchecks, diese Zusammenarbeit beim Vorgehen gegen falsche und irreführende Informationen besteht seit 2020 auch im deutschsprachigen Raum.