In New York soll ein Viertes Reich entstehen: "Das Böse lebt unter uns." Neue Amazon-Serie über eine Selbstjustiz-Truppe startet im Februar.

"Die beste Vergeltung ist Vergeltung": Unter diesem Motto steht der zehnteilige Verschwörungsthriller "Hunters", der am 21. Februar exklusiv bei Amazon Prime Video seine Weltpremiere feiern wird. In der Hauptrolle als Nazijäger in New York agiert Al Pacino, der im Alter ...