Alle Jahre wieder "Kevin" - warum wir so gern dieselben Weihnachtsfilme schauen

Beliebte Weihnachtsfilme feiern dieses Jahr Jubiläum. Dagegen haben es neue Produktionen schwer, zum Kulthit zu werden. Warum schauen wir jedes Jahr dieselben Filme?

Weihnachten ist, wenn Omama das Gansl bringt, Kevin allein zu Haus Einbrecher in Schach hält und Lord Fauntleroy das Herz seines grantigen Opas erweicht. In einem Jahr, in dem das Fest anders als sonst zelebriert werden muss, bildet das TV-Programm eine Konstante. Klassiker, die seit Jahrzehnten zu Weihnachten gespielt werden, feiern heuer Jubiläum. Die österreichische Familienkomödie "O Palmenbaum", das bereits am dritten Adventwochenende im ORF lief, ist 20 Jahre alt, der US-amerikanische Hit "Kevin - Allein zu Haus" 30 Jahre, ...