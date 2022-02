Alle wie einer: Verzahnte Geräte im Mittelpunkt der weltgrößten Mobilfunkmesse

Beim Mobile World Congress dreht sich alles traditionell um Handys und Netze - doch diesmal nutzen Samsung und Huawei die Messe, um neue Notebooks zu zeigen. Das ist kein Zufall: Die Strategie, alle Geräte zu verzahnen, gewinnt an Fahrt.

Apple hat es vorgemacht - jetzt setzen mehr Elektronikkonzerne darauf, Kunden so stark es geht in ihre Produktwelten aus verschiedenen Geräten und Diensten zu locken. So stellte Samsung auf der Mobilfunkmesse Mobile World Congress in Barcelona neue Notebooks vor - und legte einen besonderen Fokus auf ihr Zusammenspiel mit hauseigenen Smartphones wie dem aktuellen Flaggschiff-Modell Galaxy S22. Die Verzahnung, "das Ökosystem", sei "das ganz große Thema", sagte Samsung-Manager Mario Winter.

Rivale Huawei will im Geschäft mit Unternehmen durch das Zusammenspiel von Laptops, Tablets und Desktoprechnern untereinander sowie mit einem E-Ink-Reader und dem ersten Laserdrucker der Firma punkten. Im Vergleich zu Samsung und Apple klafft bei dem chinesischen Konzern eine Lücke in dem Konzept: Die US-Sanktionen haben die Marktanteile von Huawei im Smartphone-Geschäft vor allem im Westen abstürzen lassen. Westeuropa-Chef William Tian argumentiert aber, für Firmen stünden Notebooks stärker im Mittelpunkt als Smartphones.

Für Apple ist das iPhone nach wie vor die Geldmaschine, die mehr als die Hälfte des Geschäfts ausmacht. Der Konzern verfolgt jedoch seit Jahren die Strategie, seine verschiedenen Geräte zu einem einzigen Computerorganismus zusammenwachsen zu lassen. Man kann etwa ein E-Mail auf iPhone oder iPad-Tablet beginnen - und auf dem Mac-Computer weiterschreiben. Man kann ein Telefonat auf der Computeruhr Apple Watch annehmen - und dann auf dem iPhone weitersprechen. In der Pandemie verbuchte der Konzern Rekordumsätze nicht nur beim iPhone, sondern auch bei Macs und iPads.

Auch Smartphone-Marktführer Samsung baut auf die Zugkraft seiner Telefone: "Was uns bei Notebooks ausmacht, ist, dass wir auf das Ökosystem von Galaxy-Smartphones zurückgreifen. Das hilft uns sehr", sagte Winter. Die Übergänge sollten noch einfacher werden.

Bei Huawei spricht der fürs Elektronikgeschäft zuständige Topmanager Richard Yu von einem "nahtlosen Leben mit künstlicher Intelligenz". Huawei fuhr schon seit einigen Jahren eine Verzahnungsstrategie unter dem Namen "Super Device". Sie wurde jedoch von den US-Sanktionen torpediert, die Huaweis Aufstieg zur Spitze des Smartphone-Markts ein jähes Ende bereiteten.

Huawei kann unter anderem keine Telefone mit Google-Diensten und superschnellem 5G-Datenfunk liefern. An einer eigenen 5G-Lösung werde gearbeitet, sagte Tian - und argumentierte zugleich, dass auch Huaweis 4G-Smartphones für den Alltag ausreichten. Durch das Fehlen der Google-Dienste musste Huawei unter anderem eine eigene Plattform zum App-Download aufbauen.

In Barcelona gab sich der chinesische Konzern kämpferisch. "Es ist eine sehr schwere Zeit für Huawei, aber wir werden niemals aufgeben", sagte Yu. Man werde den "harten Winter" überleben. Westeuropa-Chef Tian versicherte, dass Huawei das Smartphone-Geschäft nicht aufgebe: "Wir werden weiterhin neue Smartphones in europäische Märkte bringen."