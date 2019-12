Schauspieler Fritz Karl spricht über ein neues NS-Fernsehdrama, basierend auf einer wahren Begebenheit. Und er verrät, dass er bald in einem Film zu sehen ist, der in Salzburg spielt.

Die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs. In ihrer "Alpenfestung" in Altaussee residieren Nazi-Bonzen - und im lokalen Bergwerk lagert wertvolle Raubkunst. Um zu verhindern, dass die Werke in die Hände der Alliierten fallen, soll alles in die Luft gesprengt werden. ...