Als Nicole Heesters zum "Tatort" stieß

Sie war die erste "Tatort"-Kommissarin der Fernsehgeschichte: Vor 40 Jahren, am 29. Jänner 1978, gab Nicole Heesters ihr Debüt als Mainzer "Tatort"-Oberkommissarin Marianne Buchmüller. Der Krimi hieß "Der Mann auf dem Hochsitz". 1980 war nach wenigen Einsätzen schon wieder Schluss, weil der Schauspielerin der Rummel um ihre Person nicht goutierte. Auf ihren Krimi-Einsatz ist sie dennoch bis heute stolz: "Ich war wenigstens die Erste. Pionierzeit. Jetzt bin ich die Mutter von all diesen Kommissarinnen." Indem sie die Männerbastion "Tatort" schleifte, wurde Heesters zur Wegbereiterin für Maria Furtwängler, Ulrike Folkerts, Sabine Postel oder das Duo Alwara Höfels und Karin Hanczewski, das gemeinsam mit Martin Brambach morgen, Sonntag, den "Tatort: Deja-vu" (ORF und ARD) bestreitet.

Als der "Tatort" 1970 gestartet wurde, war Emanzipation ein Fremdwort. Frauen tauchten allenfalls als Sekretärinnen auf, Publikumslieblinge wie Gustl Bayrhammer und Hansjörg Felmy hatten als Kommissare die Hosen an. Während im "Polizeiruf 110" der DDR schon seit 1971 Sigrid Göhler als Leutnant Vera Arndt ermittelte, vergingen im "Tatort" acht Jahre, ehe Nicole Heesters in der 84. Folge als erste Frau einen Mörder jagte. Eine kämpferische Emanze war sie nicht: Die Fahnderin war stets feminin gestylt, setzte sich gerne eine flotte weiße Baskenmütze aufs rote Haar, trug Kleider und Röcke. Beim Friseurbesuch sinnierte sie unter der Trockenhaube über ihre Fälle, und ihre Wohnung war mit Porzellanpüppchen dekoriert.

Das Debüt von Nicole Heesters war mit einen rekordverdächtigen Marktanteil von 66 Prozent ein durchschlagender Erfolg. Doch bei ihren weiteren Einsätzen sanken die Quoten - die Krimis gelten bis heute als unterirdisch langweilig. Der letzte "Tatort" mit Nicole Heesters gehörte sogar lange zu den sogenannten Giftschrank-Folgen: "Der gelbe Unterrock" (1980) galt als missglückt. 1981 folgte im "Tatort" die zweite Kommissarin, Karin Anselm. 1989 schrieb dann Ulrike Folkerts Fernsehgeschichte: Mit der burschikosen Ermittlerin mit Lederjacke, Jeans und Kurzhaarfrisur hielt endgültig ein neues Frauenbild Einzug in der Krimireihe.