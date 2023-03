Alte Twitter-Häkchen sollen ab 1. April entfernt werden

Twitter will am 1. April damit beginnen, die kostenlosen blauen Häkchen-Symbole für verifizierte Profile zu entfernen. Um das Zeichen zu behalten, müssten Einzelpersonen das pro Monat 8 Euro teure Abo Twitter Blue abschließen, hieß es in einem Tweet in der Nacht zum Freitag.

BILD: SN/APA/AFP/CONSTANZA HEVIA Blues Häkchen zur Account-Verifizierung wird kostenpflichtig