Amal Clooney tritt beim 4Gamechangers-Festival auf

Nach George Clooney im Vorjahr ist heuer die Menschenrechtsanwältin Amal Clooney beim 4Gamechangers-Festival in Wien zu Gast. Auch die Friedensnobelpreisträgerinnen Jody Williams und Nadia Murad haben ihr Kommen zugesagt, gab die ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe am Samstag erste Details zum Line-Up preis. Für das gemeinsam mit dem ORF veranstaltete Digitalfestival sollen mehr als 70 Prozent der Auftretenden Frauen sein. Es findet von 15. bis 17. Mai in der Wiener Marx Halle statt.

BILD: SN/APA/AFP/TIZIANA FABI Amal Clooney kommt im Mai nach Wien zum 4Gamechangers-Festival