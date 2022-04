Amazon kündigt Deutschland-Start von kostenlosem Streamingdienst an

Der US-Riese Amazon will noch in diesem Jahr einen kostenlosen Streamingdienst in Deutschland starten. Bislang gibt es bereits das kostenpflichtige Streaming-Angebot Prime Video.

SN/APA/dpa-Zentralbild/Soeren Stach Der US-Tech-Gigant Amazon startet ein rein werbefinanziertes Gratis-Streamingangebot nun auch in Deutschland.