Amazon verlegt Produktion von "Herr der Ringe" nach Großbritannien

Amazon Studios hat beschlossen, die Fernsehproduktion für die Serie "Herr der Ringe" von Neuseeland nach Großbritannien zu verlegen.

Dies teilte der weltgrößte Onlinehersteller gegenüber der neuseeländischen Regierung mit. "Die Regierung wurde gestern über diese Entscheidung informiert", sagte Stuart Nash, Minister für wirtschaftliche Entwicklung und drückte seine Enttäuschung über diesen Schritt aus.

"Amazon Studios will die Arbeiten an der Nachproduktion der ersten Staffel bis Juni 2022 in Neuseeland fortsetzen. Ab der zweiten Staffel soll im Vereinigten Königreich gedreht werden." Amazon wolle seine Produktionsfläche in Großbritannien erweitern und seine Präsenz dort ausbauen, sagte Nash.

Der US-Konzern gibt allein für die Dreharbeiten der ersten Staffel 465 Millionen Dollar aus. Neuseeland zieht nun als Konsequenz einen fünfprozentigen Finanzierungszuschuss aus dem Film Produktionsgrant zurück. Ein weiterer 20-prozentiger Zuschuss sei schon in Anspruch genommen worden, so die Regierung. Amazon dreht seit vergangenem Jahr in Auckland und beschäftigt für die Produktion mehr als 1200 Mitarbeiter, weitere 700 sind laut der neuseeländischen Regierung indirekt involviert. Es wurde über Jahre mit positiven Auswirkungen auf die neuseeländische Wirtschaft und den Tourismus gerechnet.

Amazon Studios plant fünf Staffeln der Serie zu produzieren, was diese zu einer der teuersten Fernsehserien aller Zeiten machen würde.