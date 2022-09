"An einer ORF-Haushaltsabgabe führt kein Weg vorbei"

Österreichische Medientage: Gerhard Zeiler will Inseratengelder umverteilen, Roland Weißmann "Hoffnung geben".

Mit konkreten Vorschlägen zu der Verbesserung der heimischen Medienwelt starteten am Mittwoch die 29. Österreichischen Medientage des Manstein-Verlags in Wien. Medienmanager Gerhard Zeiler von Warner Bros. Discovery regte an, die zuletzt in die Schlagzeilen geratenen Inseratengelder der Bundesregierung in eine geregelte Medienförderung umzuleiten.

Dabei sollten jene Medien, die mehr auf Fakten als auf Meinung achten, also Qualitätsmedien, stärker berücksichtigt werden. Ein solcher Schritt würde Mut verlangen, betonte Zeiler. Für den 67-jährigen Wiener ist die österreichische Medienlandschaft "nicht so ...