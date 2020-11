Andrea Bocelli bei Wiener "Licht ins Dunkel"-Gala zu erleben

Der italienische Starsänger Andrea Bocelli reagiert auf den Kulturstillstand in seiner Heimat und plant am 12. Dezember ein Weihnachtskonzert mit dem Titel "Believe in Christmas", bei dem er mehrere Lieder aus seinem im November erschienenen Album "Believe" (Decca) singen wird. Das Konzert im Teatro Regio von Parma wird weltweit im Streaming übertragen. Bereits am heutigen Mittwochabend ist Bocelli jedoch im Rahmen der "Licht ins Dunkel"-Gala im ORF zu erleben.

SN/APA (OTS)/Mark Seliger Andrea Bocelli bei Wiener "Licht ins Dunkel"-Gala