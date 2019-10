Andreas Gabalier feierte Premiere von Servus-TV-Doku in Salzburg

"Kleines Denkmal der Erfolgsgeschichte" wird am Nationalfeiertag ausgestrahlt.

Familie, Freunde, Filmteam: In einem kleinen Kreis von rund 60 Personen präsentierte Servus TV am Donnerstagabend die Doku "Andreas Gabalier - Zehn Jahre Volks-Rock'n'Roller". Mit dabei im Salzburger Mozartkino war auch der Musiker selbst. "Das Filmteam hat mich ein gutes Jahr begleitet", schildert Gabalier im SN-Gespräch. Entstanden sei "ein kleines Denkmal der Erfolgsgeschichte". Servus TV zeigt das Porträt am 26. Oktober (20.15 Uhr). Danach wird die exklusive Aufzeichnung des Jubiläumskonzerts im Münchner Olympiastadion gesendet.

Quelle: SN