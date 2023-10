Bjarne Mädel über den neuen "Sörensen", was er als Regisseur besser machen will als andere und warum atmende Leichen ihn ärgern.

Schrullige Figuren und staubtrockener Humor: Seit vielen Jahren begeistert der Schauspieler Bjarne Mädel seine zahlreichen Fans regelmäßig in schrägen Rollen. Im Krimi "Sörensen fängt Feuer", der ab 11.10. in der ARD-Mediathek zu sehen ist und am 18.10. im Ersten läuft, ...