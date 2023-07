Anifer Journalismustage: "Die Medienpolitik ist an einem Tiefpunkt angelangt"

Eine Debatte bei den 10. Anifer Journalismustagen beleuchtete die Zukunft klassischer Medien. Und stellte der heimischen Politik ein schlechtes Zeugnis aus.

Der Tenor war eindeutig: Eine funktionierende Demokratie braucht Medien. Aber die Politik tut zu wenig, damit diese adäquat arbeiten können. Um den zehnten Geburtstag der Anifer Journalismustage - eine Mischung aus Weiterbildungsangebot und Branchentreffen - zu zelebrieren, lud die Österreichische Medienakademie am Donnerstagabend zu einer Podiumsdiskussion in das Hotel Friesacher nach Anif.

Im Mittelpunkt stand das "komplexe Zusammenspiel von Medien, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft". Allumfassend konnte das Thema jedoch nicht abgedeckt werden, da just der Politvertreter, Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll (ÖVP), seine Teilnahme kurz vor Veranstaltungsbeginn abgesagt hatte. Über die (Medien-)Politik wurde dennoch diskutiert: "Kurier"-Chefredakteurin Martina Salomon etwa konstatierte, dass "die Politik Medien nicht versteht". Dies zeige die Reform des ORF-Gesetzes, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stärke und Privatmedien schwäche. Auch Michael Roither, Journalist und Vizerektor an der FH Burgenland, schlug in eine ähnliche Kerbe: Österreich sei "an einem medienpolitischen Tiefpunkt angelangt". Alleine das Fördermodell für Privatmedien sei völlig falsch aufgestellt - zu wenig nach Qualitätskriterien gerichtet, eine zu starke Förderung der Boulevardmedien etc. "Die Politik will schon, dass Medien berichten. Aber sie wollen auch nicht, dass Medien zu gut aufgestellt sind."

Salomon: ORF-Finanzierung umverteilen

Für Martina Salomon wäre eine Lösung, einen Teil jenes Geldes, das in den ORF fließe, in der Medienbranche zu verteilen - danach gerichtet, wer öffentlich-rechtliche Inhalte liefere. Und die "Kurier"-Chefredakteurin kritisierte ebenso die prosperierenden Parteimedien, die nicht als solche gekennzeichnet werden. Leonhard Schitter, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Salzburg AG und nun Chef der Energie AG, gestand zu, dass auch Unternehmen versuchen, Themen über eigene Medienkanäle zu verteilen. Dennoch betonte Schitter die Rolle von Medien als vierte Macht. Eine Funktion, die - im Gegensatz zu der Stellung von Social Media als potenzielle fünfte Macht - erhalten bleiben müsse. Die Rolle von Medien sei in Zeiten künstlicher Intelligenz (KI) besonders wichtig, ergänzte Martina Salomon. Denn KI werde eine "neue Lawine an Fake News" bringen, die im Grunde nur der Journalismus abwehren könne. Und Michael Roither fasste zusammen: "Die einzige Antwort auf viele gesellschaftliche Probleme ist Medienpluralismus."