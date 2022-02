"Anne Frank - Der Podcast": Prominente lesen die Texte

Wenn die Erinnerungen an die Verbrechen des NS-Regimes zu verblassen beginnen, gilt es gegenzusteuern. In Deutschland ist laut einer Studie nur 59 Prozent der Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren bekannt, dass Auschwitz-Birkenau ein Konzentrationslager der Nationalsozialisten war. In Österreich wiederum konnten 81 Prozent der Schüler bei einer Befragung im Auftrag der Arbeiterkammer Wien entweder gar keine oder nur eine falsche Definition des Begriffs "Antisemitismus" geben. Das Projekt "Anne Frank - Der Podcast" will jetzt das Wissen unter Jugendlichen über ...