"Anne Will"-Nachfolge: "Caren Miosga"-Talk startet am 21. Jänner

Die Moderatorin freut sich auf die neue Aufgabe, sie will mit ihrem Team das politische Gespräch "neu gestalten".

Ex-"Tagesthemen"-Moderatorin Caren Miosga (54) präsentiert am 21. Jänner 2024 zum ersten Mal ihren neuen ARD-Polit-Talk als Nachfolgesendung von "Anne Will". Das Format heißt "Caren Miosga" und wird sonntagabends um 21.45 Uhr im Ersten ausgestrahlt, wie der federführende Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Dienstag in Hamburg mitteilte. Der Sendeplatz ist bedeutend, weil direkt davor der "Tatort"-Krimi läuft, der Millionen Zuschauer anzieht. "Anne Will" lief auch nach dem "Tatort".

Miosga wurde mit diesen Worten zitiert: "Mein Team und ich freuen uns auf diese Aufgabe. Wir möchten das politische Gespräch auf unsere Art neu gestalten." Die Journalistin ergänzte: "Uns ist es wichtig, besser verständlich zu machen, wie maßgebliche Entscheidungen in Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft zustande kommen." Am Sonntag präsentierte Anne Will nach 16 Jahren ihre letzte Polit-Talk-Ausgabe. Sie will sich künftig anderen Projekten widmen.

Derzeit wird im Studio Berlin am Standort Adlershof die künftige Ausstattung für den Miosga-Talk eingebaut.

Miosga konkurriert im öffentlich-rechtlichen Fernsehen im Bereich Polit-Talk mit Sandra Maischberger ("maischberger") und Louis Klamroth ("hart aber fair") im ARD-Gemeinschaftsprogramm Das Erste, sowie Maybrit Illner ("Maybrit Illner") und Markus Lanz ("Markus Lanz") im ZDF. Diese haben aber nicht den Programmplatz Sonntagabend wie Miosga.