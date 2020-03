"Anne Will" und "NDR Talk Show" ab sofort ohne Zuschauer im Studio

Der NDR reagiert mit dieser Maßnahme auf die fortschreitende Ausbreitung des Coronavirus.

Von "Anne Will" bis zur "NDR Talk Show" - der Norddeutsche Rundfunk (NDR) verzichtet aus Sorge vor dem Coronavirus ab sofort auf Publikum im Studio. "Der NDR reagiert damit auf die fortschreitende Ausbreitung des neuartigen Coronavirus", teilte der Sender am Mittwochabend mit. Die Maßnahme gelte sowohl für Sendungen, die auf dem NDR-Gelände produziert werden, etwa die "NDR Talk Show" und "extra 3", als auch für Auftragsproduktionen wie "Anne Will" und "Gefragt, Gejagt". Der Besucherverkehr an den Standorten in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg werde stark beschränkt. "Der Sendebetrieb im Fernsehen, im Hörfunk und online wird dadurch absehbar nicht eingeschränkt."

NDR-Verwaltungsdirektorin Ulrike Deike sagte laut Mitteilung: "Wir sehen unsere jetzige Regelung als Vorsichtsmaßnahme und bitten alle Betroffenen um Verständnis. Über weitere Schritte entscheiden wir im Bedarfsfall auch kurzfristig mit Blick auf die aktuelle Lage. Wir hoffen, als Gastgeber bald wieder Publikum bei uns im NDR begrüßen zu können."

Quelle: Dpa