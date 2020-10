Antenne Salzburg feiert Geburtstag

Österreichs zweitältestes Privatradio wird 25 Jahre alt. Begonnen hatte alles mit Radio Melody.

Antenne Salzburg feiert am Montag in seinem Programm nachträglich seinen 25. Geburtstag. Österreichs zweitältestes Privatradio (Pionier war die Antenne Steiermark) war am 17. Oktober 1995 als Radio Melody on air gegangen. Die Geschichte dieses Senders begann allerdings viel früher. Der Salzburger Unternehmer Viktor Lindner war aus familiären Gründen ab den 1960er Jahren regelmäßig in Kanada und den USA. Dort entdeckte er auf den langen Autofahrten die Vielfalt von Radioformaten wie Pop, Rock, Folk, Jazz, Klassik, News oder Talk. Sein Wunsch,

auch hierzulande einen privaten Radiosender zu etablieren, scheiterte vorerst am damals noch existierenden ORF-Monopol.

Lindner und der Salzburger Journalist Erich Holfeld, den Lindner für seinen Kampf für privates Radio gewinnen konnte, gaben aber nicht auf. Schließlich wurde die Radio Melody GmbH gegründet, kommerzieller Partner Lindners war hier der ehemalige Salzburger "Messezar" Arnold Henhapl, mit dem Lindner ein Werbeunternehmen betrieb. Als der Rechtsweg, eine Sendererlaubnis zu erlangen, in Österreich bis hin zum Verfassungsgerichtshof erfolglos blieb, setzte die Radio Melody GmbH, zusammen mit drei weiteren Gruppen, die Radio machen wollten, folgenden Schritt: Die Republik Österreich wurde wegen Verletzung des Rechtes auf Meinungsäußerungsfreiheit beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg verklagt. Und hatte damit Erfolg.

Wenige Wochen nachdem die Antenne Steiermark den Sendebetrieb aufnahm, ging Radio Melody am 17. Oktober 1995 als zweites österreichisches Privatradio "on air". Der Sender, der nach einigen Jahren zur Antenne Salzburg wurde, setzte auf regionale Berichterstattung und platzierte sich im Musikformat zwischen Ö3 und dem ORF-Radio Salzburg. Will heißen: Oldies und zeitgenössische Hits. Im Jahr 2003 wurde die Antenne Salzburg von den Medienunternehmern Fellner übernommen. Seit nunmehr 17 Jahren ist Sylvia Buchhammer Geschäftsführerin. Zu den beliebtesten Moderatoren gehört das Morgenteam Kathi & Christian. Antenne Salzburg hat den Ruf, eine Talenteschmiede zu sein.

