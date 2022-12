APA-Faktencheck: Foto von Sebastian Kurz nachträglich bearbeitet

Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist letzten Montag von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) einvernommen worden. Nicht nur der Ermittlungsschritt sorgte in Sozialen Medien für Diskussionsstoff, sondern auch ein Foto, das Kurz scheinbar sehr viel fülliger zeigt als üblich. Bei den meisten Beiträgen handelte es sich um Satire.

Das erkannten viele User aber nicht, wie Kommentare unter viralen Tweets (1,2,3) sowie Facebook- (4,5) und Reddit-Posts (6) zeigen.

Einschätzung: Es handelt sich um ein bearbeitetes Foto. Die Originalaufnahme stammt aus einer "Zeit im Bild"-Sendung und sieht anders aus.

Überprüfung: Die "Zeit im Bild"-Sendung (7) mit der Originalaufnahme wurde am 28. November 2022 ausgestrahlt. Am selben Tag begann bereits das bearbeitete Foto von Ex-Kanzler Kurz auf Reddit zu kursieren. In den darauffolgenden Tagen schwappte es über zu Twitter und Facebook.

Der Ausschnitt zeigt Kurz unmittelbar vor dem Eintreffen bei der WKStA. In dem kurzen Interview sagte er, jenen Tonbandmitschnitt eines Telefonats mit Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid, der ihn entlasten soll, der Anklagebehörde übergeben zu haben.

Im Video ist eindeutig Kurz gewohnte Statur zu sehen. Das zeigt auch weiteres aktuelles Bild- und Videomaterial (8,9,10) von Kurz in Sozialen Medien.

Fotos nachträglich zu bearbeiten, ist anhand von Open Source-Software einfach, schnell und kostengünstig möglich. Auf YouTube etwa finden sich zahlreiche Anleitungen dazu. Beispielsweise kann man mit Adobe Photoshop (11) mit einigen Klicks eine Person fülliger oder dünner aussehen lassen. Für ungeübte Social Media-User ist aber selbst eine offensichtliche Bearbeitung mitunter schwer zu erkennen.

Zeit im Bild-Ausschnitt auf Facebook: