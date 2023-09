APA-PictureDesk startet KI-gestütztes Bildmanagementsystem

Die Bildagentur der APA - Austria Presse Agentur, APA-PictureDesk, hat ein neues Bildredaktionssystem bzw. Digitalarchiv entwickelt.

Features sind unter anderem eine teil-automatisierte Zusatz-Beschlagwortung, die bei Personen öffentlichen Interesses mittels KI-Gesichtserkennung erfolgt, sowie ein Direkt-Upload für Fotografinnen und Fotografen. Das Tool, genannt "APA-PIX", soll ein effizientes und rechtssicheres Bild-Management ermöglichen, wie es in einer Aussendung hieß.

Die Entwicklung des KI-Services fußt dabei auf einer gutachterlichen Beurteilung hinsichtlich rechtlich notwendiger Vorgaben und erfüllt die Leitlinie der APA zur Künstlichen Intelligenz in Bezug auf Trusted AI. Userinnen und User sollen dadurch von verbesserten Suchergebnissen profitieren. Weiters bietet "APA-PIX" Raum für individuelle Anpassungen wie beispielsweise einen PR-Bildspeicher, der kundenspezifische Bilder via Bildportal www.picturedesk.com zur Verfügung stellt. Über eine technische Schnittstelle (API) kann "APA-PIX" bei Bedarf an andere Systeme angebunden werden, beispielsweise ein Redaktionssystem.