Apple dreht an der Uhr

Der IT-Riese hat neue Computeruhren lanciert. Dabei profitiert Apple von der Coronakrise. Denn die Watches können Symptome erkennen.

Es ist ein ungeschriebenes Gesetz in der Technologiewelt: Egal in welchem Segment sich Apple versucht, der US-Konzern schafft die höchsten Umsätze. Da sich die Produkte des IT-Riesen aber eher an eine spitze, besser verdienende Zielgruppe richten, hat die Konkurrenz bei der Anzahl der verkauften Geräte die Nase vorn.

Nicht so auf dem Markt der Computeruhren: Dort schafft Apple gar beides. Offizielle Zahlen gibt es zwar keine. Doch Analysten gehen von mehr als 103 Millionen verkauften Apple Watches aus. ...