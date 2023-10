Apple-Zulieferer Foxconn plant "KI-Fabriken"

Der weltgrößte Elektronik-Auftragsfertiger Foxconn will vom Boom bei künstlicher Intelligenz (KI) profitieren und sich ein weiteres Standbein schaffen. Gemeinsam mit dem Chip-Hersteller NVidia kündigte der offiziell als Hon Hai firmierende taiwanesische Konzern am Mittwoch den Bau von "KI-Fabriken" an.

BILD: SN/APA/AFP/I-HWA CHENG Gemeinsame Präsentation mit Nvidia.