Arbeitsbelastung für Journalisten "massiv" gestiegen

Die Arbeitsbelastung für Journalistinnen und Journalisten ist deutlich gestiegen. Wie aus einer Umfrage unter 700 Personen hervorgeht, haben sich die Arbeitsbedingungen in vielen Redaktionen in den vergangenen zwölf Monaten "massiv verschärft", teilte die Journalistengewerkschaft in der GPA-djp am Freitag mit. Bei einer Betriebsrätekonferenz wurde daher eine Resolution verabschiedet, in der eine rasche Reform der Medienförderung gefordert wird.

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER Arbeitsbedingungen haben sich zuletzt verschärft